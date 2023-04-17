Політика

У Києві відкинули пропозицію Іраку про посередництво у переговорах

17 Квітня 2023 18:00
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переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відхилив пропозицію Іраку виступити посередником на переговорах із Москвою. Під час візиту до Багдада він знову заявив, що Київ не має наміру брати участь у мирних переговорах, поки Росія не виведе війська з усієї української території. Кулеба підкреслив, що в той час як Україна розглядає “Ірак як країну, яка здатна навести мости, (…) Росія йде в наступ (…), і це найбільша перешкода на шляху до миру”.

За словами глави МЗС Іраку Фуада Хусейна, Багдад “має досвід спілкування з країнами, між якими існує напруженість” та “готовий бути на службі миру”. “Продовження війни буде небезпечним не лише для двох країн, але й для всього світу”, – наводить агентство AP його слова на спільній прес-конференції з Дмитром Кулебою.


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