У Києві росіянин продавав ухилянтам документи для виїзду за кордон

У Києві ліквідовано черговий канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Незаконну діяльність організував громадянин рф, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Як повідомили в СБУ, після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє «сприяння» у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Своїх клієнтів «оформлював» як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні «відомості» до системи «Шлях», зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.

Організатора затримали в столиці під час передачі йому 10 тис. дол. за групу «клієнтів».

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.