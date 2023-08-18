Політика

Трамп вирішив дати інтерв’ю замість перших праймеріз – NYT

18 Серпня 2023 21:47
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трамп, сша

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп планує пропустити перші праймеріз республіканців у середу, 23 серпня, давши натомість онлайн-інтерв’ю колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами співрозмовників, впродовж останніх 24 годин Трамп сказав людям, близьким до нього, що він вирішив пропустити дебати в Мілвокі у середу.

Зазначається, що останні декілька тижнів колишній президент питав помічників, союзників і прихильників про те, що йому робити з праймеріз.

До початку цього тижня Трамп створював у людей враження, що він розглядає можливість несподіваної появи в «останню хвилину» наступної середи.

Тим не менш, люди, близькі до нього, місяцями говорили, що він навряд чи візьме участь у перших двох республіканських дебатах. Серед організаторів заходу є популярний серед республіканців телеканал Fox News.

Час проведення інтерв’ю з Карлсоном залишається невідомим, проте існує ймовірність, що воно також відбудеться 23 серпня.


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