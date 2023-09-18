Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

Керівник ГУР МО Кирило вважає, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

За словами Буданова, операція з розриву сухопутного сполучення між Росією і окупованим Кримом може бути завершена до настання зими.

Повідомляється, що Україна, можливо, вже задіяла обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз, здається, у відчаї, і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

“Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву”, – підкреслив очільник ГУР.

Він уточнив, що 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп’янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога – це просто відображення реальності. Він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російських ліній. “Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися”. Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще більше місяця. “І це факт”, – каже головний розвідник.