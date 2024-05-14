Спорт

Світоліна поступилася другій ракетці світу на турнірі WTA 1000 у Римі

14 Травня 2024 17:19
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теніс
Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Римі. У трьох сетах українка зазнала поразки від “нейтральної” тенісистки Аріни Сабалєнки, повідомляє “Суспільне”.

Світоліна — єдина представниця України, що пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000. Перед цим у третьому колі програли Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, а у другому змагання залишили Марта Костюк та Леся Цуренко.

В 1/8 фіналу суперницею Світоліної стала Аріна Сабалєнка — друга ракетка світу. Тенісистки зустрічалися між собою вчетверте: українка виграла лише один з трьох попередніх матчів — у вересні 2020 року у Страсбурі.


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