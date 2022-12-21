Суспільство

ССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій

21 Грудня 2022 17:57
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війна

Під час однієї з операцій “морські котики” Сил спецоперацій України врятували від окупації п’ять сотень мирних мешканців прибережної території.

Сили спеціальних операцій використовують морський компонент для ведення бойових дій та протидії російському вторгненню.

Човни використовуються для виведення розвідувальних груп у район виконання завдань, для евакуації військовослужбовців та цивільного населення, патрулювання. Це відбувається також у співпраці з підрозділами ВМС та Служби безпеки України.

На відео, оприлюдненому 21 грудня, є кадри з висадки “морських котиків” 73 окремого морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого на острів Зміїний, та інших бойових операцій.

Спецпризначенці також розповідають про те, як по воді евакуйовували цивільних з-під носа у ворога, і не дали мирним громадянам опинитися в окупації.

Тоді було врятовано близько 500 мирних мешканців, серед яких було багато людей похилого віку та маленьких дітей (напрямок спецоперації не розкривається).

Також на рахунку бойових плавців 73-го морського центру спецпризначення – висадки на окупованих росіянами територіях, евакуація побратимів, розмінування морської акваторії і, звісно, знищення російських загарбників.


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