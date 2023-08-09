Суспільство

Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із 4 “калібрами”

9 Серпня 2023 09:16
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чорне море

Станом на середу, 9 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, на якому може бути до чотирьох “калібрів”.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “калібр”, загальний залп до 4 ракет”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходяться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет “калібр”. Їх загальний залп сягає до 24 ракет.


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