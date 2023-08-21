Суспільство

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

21 Серпня 2023 08:38
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чорне море

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель.

Про це повідомляють Сил оборони півдня України.

“Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До того ж до підводного човна в морі вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість “Калібрів” збільшена до 12. Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози – дуже високий”, – йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Також повідомляється, що до сигналів повітряної тривоги необхідно ставитись максимально відповідально.


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