Суспільство

Російський флот активно маневрує після атак дронів, – Гуменюк

8 Серпня 2023 10:27
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чорне море, війна

Росія останнім часом розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека – це маневри.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

“У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри”, – сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

“Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам’ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт”, – додала вона.

Як зазначила Гуменюк, “наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність”.


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