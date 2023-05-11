Суспільство

Окупанти заявили, що вивезли з Запоріжжя 12 тис. мешканців, обіцяють “евакуювати” ще 50 тис

11 Травня 2023 21:58
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окупація

Російська влада окупованої частини Запорізької області повідомила про “часткову евакуацію” близько 12 тисяч жителів, обіцяють довести цю цифру до 70.

Про це пише видання “Крим. Реалії“.

Вони також повідомили, що у разі активізації боїв на запорізькому напрямку “готові вивозити місцевих мешканців до Криму та Ростовської області, резерви транспорту для цього є”.

Раніше призначений Росією “віцепрем’єр” окупованої частини регіону з економіки Андрій Козенко у коментарі ТАРС заявив, що всього в рамках оголошеної окупаційною владою Запорізької області “евакуації” планується “перемістити” близько 70 тисяч людей.

Представники української влади області розповідають, що значна частина “евакуйованих” повернулися у рідні домівки. Після повернення вони розповідають, що разом з автобусами репатріантів рухалась велика кількість військової техніки РФ – тобто їх використовували, як живий щит.


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