Окупанти припинили платити зарплатню працівникам окупаційних адміністрацій, – ЦНС

Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Заборгованість по заробітній платі в російській «військово-цивільній адміністрації» тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перепонами”, – сказано в повідомленні.

За даними відомства, блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм “адміністраціям” зважаючи на розвиток ситуації на фронті.