Суспільство

МВС запустило веб-ресурс “Потерь.НЕТ” з інформування щодо втрат ворога

19 Квітня 2023 10:44
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війна

МВС України спільно з Національною поліцією запровадило збір даних щодо втрат ворога.

Відтепер інформація щодо об’єктивної картини втрат армії РФ, незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР», приватних військових компаній, які брали участь у збройній агресії проти України, доступна на веб-ресурсі «Потерь.НЕТ».

Ідея проєкту виникла після того, як міністр оборони РФ у вересні минулого року озвучив втрати Росії у кількості 5 937 осіб, однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати окупантів на той час становили вже понад 50 тисяч осіб.

«Дані почали збирати з відкритих джерел. Цією діяльністю також активно займаються волонтерські організації, телеграм-канали, об’єктивна картина втрат висвітлюється у ЗМІ та соціальних мережах. Тому було прийнято рішення збирати цю інформацію в одному місці для того, щоб можна було пересвідчитися у реальних втратах ворога, які сьогодні є», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.


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