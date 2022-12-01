Політика

Ще два посольства України отримали погрози на свою адресу

1 Грудня 2022 19:05
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кулеба, теракт

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що посольство країни в Іспанії було не єдиним, яке отримало погрози на свою адресу.

“Відбулися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з відправкою до посольств України дуже конкретних загроз”, – заявив він у Польщі.

Назвати характер загроз та країни, в яких це сталося, Кулеба відмовився.

Вчора до посольства України в Іспанії прийшов пакет, який під час розтину вибухнув, поранивши одну людину. Поліція виявила ще кілька бомб, надісланих до іспанських держустанов, і порушила справу за статтею про тероризм.

“Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогад, але потрібно простежити всю мережу агентів та людей, залучених до цієї кампанії”, – заявив Кулеба.


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