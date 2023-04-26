Уряд запустив платформу для виробників зброї Brave1

Уряд України запустив Brave1 — єдину платформу для співпраці у сфері оборонних технологій компаній, держави, військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа і «всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології».

Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.

Brave1 — це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Генштабу ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Міністерства з питань стратегічних галузей.

Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін пояснив, що ця платформа допоможе українським виробникам зброї швидше проходити шлях від ідеї до поставок та контрактів.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що ключову роль для запуску Brave1 мав проєкт «Армія дронів». Паралельно в уряді вивчали досвід топових технологічних країн у сфері оборонних технологій.

«Кожна з цих держав мала схожі на Brave1 інституції, які стимулювали розвиток інновацій. Але Україна сьогодні має унікальний досвід», — зазначив Федоров.

Планується, що Brave1 стане єдиною платформою для співпраці Defense Tech компаній, держави та військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа та інших.

Загалом робота Brave1 сфокусована на п’яти основних напрямах:

Надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

Допомагати Силам безпеки й оборони знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників.

Створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі.

Взаємодія із Силами оборони, демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання.

Надати всебічну підтримку проєктам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

Подати власний проєкт та отримати доступ до військової експертизи, грантів й інших можливостей, які надає кластер, можна за посиланням.