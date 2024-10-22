СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: виявили 450 тисяч доларів 

СБУ затримала на корупції керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупії.

Про це повідрмляють СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Під час обшуків у посадовиці виявлено понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Значна частина цих коштів і цінностей була захована в квартирі її сина, який є інтерном медичного вишу. У сина також знайшли російський паспорт, отриманий у консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією слідства, протягом 2015-2023 років керівниця центру задекларувала офіційний дохід близько 2 млн грн. Щоб приховати незаконні доходи, вона оформила на сина три незадекларовані квартири.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.

“Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат”.