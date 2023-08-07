Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, з важкої артилерії обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти вбили 36-річного чоловіка.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генерального прокурора.

Російські терористи від ранку обстрілюють Нікополь з важкої артилерії. Окупанти вбили 36-річного чоловіка.

“Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).