Суспільство

Росіяни обстріляли Нікополь: є загиблий

7 Серпня 2023 16:50
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нікополь, обстріл

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, з важкої артилерії обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти вбили 36-річного чоловіка. 

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генерального прокурора

Російські терористи від ранку обстрілюють Нікополь з важкої артилерії. Окупанти вбили 36-річного чоловіка. 

“Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні. 

В Офісі генерального прокурора додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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