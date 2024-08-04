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Поїзди з Харківського напрямку запізнюються на час до 10 з половиною годин
4 Серпня 2024 13:34
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укрзалізниця
Уночі внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру / Фото з відкритих джерел

Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.

Як повідомили в УЗ наразі маємо низку значних затримок:

  • 21/22 Харків – Львів +10:34
  • 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
  • 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
  • 201/202 Харків – Ворохта +10:06
  • 63/64 Харків – Львів +4:57
  • 111/112 Ізюм – Львів +4:57
  • 112/111 Львів – Ізюм +2:25

Це, в свою чергу означає, що буде вплив і на відправку зворотних рейсів сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
  • 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.


“Від імені всіх залізничників перепрошуємо за незручності, адже нічний обстріл вплинув на плани тисяч українців, ми це розуміємо і від самої ночі працюємо над тим, щоб максимально швидко доставити вас до потрібного пункту призначення. Зазначимо, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили”, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.


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