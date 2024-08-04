Поїзди з Харківського напрямку запізнюються на час до 10 з половиною годин

Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.

Як повідомили в УЗ наразі маємо низку значних затримок:

21/22 Харків – Львів +10:34

103/104 Краматорськ – Львів +10:34

1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків – Ворохта +10:06

63/64 Харків – Львів +4:57

111/112 Ізюм – Львів +4:57

112/111 Львів – Ізюм +2:25

Це, в свою чергу означає, що буде вплив і на відправку зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.



“Від імені всіх залізничників перепрошуємо за незручності, адже нічний обстріл вплинув на плани тисяч українців, ми це розуміємо і від самої ночі працюємо над тим, щоб максимально швидко доставити вас до потрібного пункту призначення. Зазначимо, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили”, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.