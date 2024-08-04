Поїзди з Харківського напрямку запізнюються на час до 10 з половиною годин

Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.
Як повідомили в УЗ наразі маємо низку значних затримок:
- 21/22 Харків – Львів +10:34
- 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
- 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
- 201/202 Харків – Ворохта +10:06
- 63/64 Харків – Львів +4:57
- 111/112 Ізюм – Львів +4:57
- 112/111 Львів – Ізюм +2:25
Це, в свою чергу означає, що буде вплив і на відправку зворотних рейсів сьогодні ввечері:
- 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
- 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
“Від імені всіх залізничників перепрошуємо за незручності, адже нічний обстріл вплинув на плани тисяч українців, ми це розуміємо і від самої ночі працюємо над тим, щоб максимально швидко доставити вас до потрібного пункту призначення. Зазначимо, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили”, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.