Суспільство

Повітряні Сили України знищили 8 Шахедів цієї ночі

27 Липня 2023 08:57
читать на русском →
ракета, повітряні сили, бпла

Росіяни вночі 27 липня атакували Україну іранськими дронами та ракетами “Калібр”, ЗСУ знищили 8 ворожих безпілотників. 

Про це повідомляють повітряні сили ЗС України.

“Уночі 27 липня 2023 року русня атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами.

Усього зафіксовано два пуски КР “Калібр” з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе “Shahed-136/131″ з напрямку Приморсько-Ахтарськ”.

“Калібри” атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі”.

Щодо “шахедів” то усі 8 знищено силами та засобами повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Крім того за минулу добу авіація повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Липня 2023 09:20

Росія планує комбіновані атаки на Україну у наступні дні

27 Липня 2023 08:29

ЗСУ ліквідували 590 окупантів та 9 ворожих танків 
27 Липня 2023 07:05

Росіяни безуспішно робили спроби відновити позиції біля Старомайорського на Донеччині
26 Липня 2023 21:53

Силами ППО було збито 36 ракет
26 Липня 2023 21:36

До Білорусі вивезли три тисячі українських дітей під виглядом оздоровлення – Кислиця

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки