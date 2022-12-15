Економіка

Польща скасувала вето, відкриваючи шлях ЄС для фінансування України

15 Грудня 2022 19:19
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допомога, Євросоюз

Польща відкликала свої заперечення щодо мінімального корпоративного податку на саміті ЄС у четвер, розблокувавши цілий пакет пов’язаних угод, які включають 18 мільярдів євро (19,16 мільярдів доларів) фінансування для України в 2023 році, повідомили Reuters дипломати.

“На Брюссельському саміті, під час якого ЄС згуртувався, щоб підтримати Україну після вторгнення Росії, у лідерів були суперечки, але також часто вони намагалися домовитися, який тиск чинити на Москву”.

За словами дипломатів, на яких посилається агентство, Польща здивувала колег ЄС, які не очікували її заперечень проти ретельно обговореного пакету, але тепер вето Варшави було знято. “Є угода”, – сказав один з дипломатів.

Президент України Володимир Зеленський раніше по відеозв’язку звернувся до лідерів ЄС і закликав їх затвердити допомогу, яка потрібна його країні.

«Я вас дуже прошу – наша боротьба за мир для України і для всієї Європи не має залежити від непорозумінь і протиріч між деякими країнами-членами ЄС», – сказав він.


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