Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС

Рішення Європейської комісії про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції не вплинуть на рішення Польщі ввести власну, односторонню заборону.

Про це заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький, повідомляє PAP.

“Заборона на імпорт (з боку Єврокомісії) знята. Ми продовжимо заборону на імпорт”, – заявив Моравецький, підкресливши, що Варшава не буде слухати “Тускового Берліна” й Вебера, маючи на увазі експрем’єра Дональда Туска (якого нинішня влада Польщі звинувачує в роботі на Німеччину) й, імовірно, лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера.

“Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність схвалення ЄС”, – підкреслив прем’єр Польщі.