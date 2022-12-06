США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, – Держдеп

Західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

“У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні”, – наголосила заступниця держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

“Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка”, – сказала Шерман на конференції в Римі.