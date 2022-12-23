Політика

Російські терористи можуть активізуватися у святковий час, – Зеленський

23 Грудня 2022 21:00
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війна

Російські терористи можуть знову активізуватися у святковий час, який наближається, тому громадяни мають зважати на сигнали повітряної тривоги і допомагати один одному.

Про це президент Володимир Зеленський поінформував у своєму зверненні.

«Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного», – додав він.

Окремо Зеленський зазначив російською мовою, що росіяни мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.


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