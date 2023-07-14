Reuters: Головний розвідник України виходить з тіні

Він носить пістолет на інтерв’ю з журналістами та обговорює розвідувальну діяльність під час війни. Зброя та військове спорядження розкидані на підлозі його київського офісу. Він каже, що має “джерела”, близькі до президента Росії Володимира Путіна.

Для начальника ГУР МО України Кирила Буданова характерна надзвичайно публічна профіль, яку він використовує для поширення свого послання та запугування Росії.

Зараз начальнику розвідувальної служби не можна залишатись у тіні, каже він.

“Це вже не можливо”, – сказав він агентству Reuters під час інтерв’ю в його штабі в столиці.

“І всі наступні війни будуть виглядати саме так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми встановлюємо тут тенденцію.”

Україна зробила висновки про необхідність донесення свого повідомлення з 2014 року, коли Москва захопила український Кримський півострів і розв’язала проксі-війну на сході.

“Ми повністю програли інформаційну війну в 2014 році. А війну, що почалась в (2022 році), – ми розпочали її зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву.”

За останній місяць після бунту найманців в Росії, який зробив режим Москви більш непрозорим і нестабільним, Буданов використовує нагоду, щоб розповісти про те, що розвідка України знає про свого ворога.

Буданов вже казав, що бунтуючі російські найманці намагалися захопити ядерну зброю розміром з рюкзак. Кілька російських джерел, які говорили з Reuters, підтвердили деякі аспекти цього звіту.

Буданов також посилається на перехоплене розмов, проведене Міністерством внутрішніх справ Росії, яке, за його словами, свідчить про підтримку та солідарність росіян до Євгенія Пригожина.

Він не надав жодних доказів, але зазначив, що він точно передбачив, що Росія вторгнеться до початку повномасштабної війни минулого року. “Хто виявився правильним? Ми”.

“У нас є власні джерела. У найближчих офісах (до Путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається”.

Зненавиджений в Росії

Загадковий і напружений, Буданов сидів за своїм столом у військовій формі під малюнком сови – символу його агентства – яка заковує свої кігті в кажана, символ російського розвідувального органу.

Призначений в серпні 2020 року, Буданов став досить популярною і відомою фігурою в Україні під час війни, де його зображують як тихого стратега. У російських ЗМІ він є об’єктом ненависті.

Кремль назвав його заяву в травні, що “ми будемо убивати росіян де завгодно на цьому світі до повної перемоги України”, “монструозною”. Росія звинуватила українські спецслужби в убивстві російського “блогера” і російського “журналіста”, які підтримували війну. Київ заперечує свою причетність.

Смерть російських злочинців викликає асоціації з ізраїльським Мосадом. Буданов не заперечує аналогію.

“Якщо ви запитуєте про Мосад, як відоме усунення ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно створювати щось нове, тому що це вже існує”.

Буданов розпочав свою військову кар’єру як оперативник спеціальних сил і служив на сході після незаконного анексування Росією Криму та захоплення сходу України її проксі-силами. Він був поранений тричі.

З того часу, як він очолив розвідувальну службу, на нього було скоєно численні неуспішні замахи, включаючи невдалий підрив автомобіля.

“Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроб, але я повторюю – все це марно”, – сказав він.

В кінці травня росіяни заявили, що нанесли удар по штабу ГУР, спричинивши повідомлення російських ЗМІ про те, що Буданов був важко поранений.

“Це не була їх перша спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, в цій будівлі. Коли ви були ззовні, ви могли побачити людей, які ходять і працюють. Все працює, як треба”.