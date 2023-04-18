Політика

Пентагон отримає перші висновки щодо витоку секретних документів протягом 45 днів

18 Квітня 2023 11:34
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сша

Пентагон протягом 45 днів отримає перші висновки про витік секретних документів та рекомендації щодо майбутнього захисту таємної інформації.

Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх 17 квітня.

За її словами, високопосадовці Пентагону продовжують проводити щоденні зустрічі, щоб оцінити масштаб витоку та вжити пом’якшувальних заходів.

Крім того, міністр Ллойд Остін доручив групі заступників та очільників різних департаментів провести комплексний аналіз безпеки, програм та процедур Міноборони. Вони мають протягом 45 днів надати початкові висновки та рекомендації.

Пентагон також тісно контактує з Білим домом, Конгресом, союзниками та партнерами у справі про витік документів.


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