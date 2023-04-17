Політика

Ексофіцер ВМС США вела проросійський канал Donbass Devushka, – ЗМІ

17 Квітня 2023 10:36
63
читать на русском →
війна, пропаганда, соцмережі

До керування проросійським акаунтом Donbass Devushka у соціальних мережах, який злив не менше 4 секретних документів, причетна ексофіцер Військово-морських сил США Сара Білc.

Про це повідомляють WSJ і The Insider.

“Одна з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації та пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США. Її викрили учасники інтернет-спільноти “Північноатлантична організація Fella” (NAFO), яка бореться з російською пропагандою.

Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з’ясували, що справжнє ім’я “дівчини” – Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське. Білс – колишній унтер-офіцер ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби, народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила”, – йдеться у повідомлені.

У  пропагандистки з ніком Donbass Devushka (у різний час вона також використовувала псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. У неї близько 135 тисяч підписників.

Повідомляється, що через Donbass Devushka було оприлюднено 4 секретних документи. Водночас видання уточнює, що немає доказів того, що Білc під час служби використовувала свій доступ до секретних даних для їхньої крадіжки.

Сама Білc наголосила виданню, що є лише однією з 15 людей “по всьому світу”, які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася назвати.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Квітня 2023 10:13
37

Словаччина завершила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
17 Квітня 2023 11:25
30

П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива
17 Квітня 2023 07:31
67

Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
17 Квітня 2023 07:07
79

Міноборони РФ посилює “Вагнер” для захоплення Бахмута – ISW
17 Квітня 2023 06:57
57

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
усі думки