Блінкен планує найближчим часом відвідати Китай, – Bloomberg

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що США хоче відновити спілкування між країнами на посадовому рівні попри напругу у відносинах.

Джерела повідомляють, що точні дати візиту Блінкена наразі невідомі. Представник Державного департаменту сказав, що агентство не планує анонсувати поїздку, і що раніше скасований візит Блінкена відбудеться, коли дозволять умови.