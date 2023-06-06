Політика

Блінкен планує найближчим часом відвідати Китай, – Bloomberg

6 Червня 2023 21:14
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китай, сша

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що США хоче відновити спілкування між країнами на посадовому рівні попри напругу у відносинах.

Джерела повідомляють, що точні дати візиту Блінкена наразі невідомі. Представник Державного департаменту сказав, що агентство не планує анонсувати поїздку, і що раніше скасований візит Блінкена відбудеться, коли дозволять умови.


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