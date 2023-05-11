BILD: Україна шокує росіян своїм контрнаступом

Підрозділи української армії сколихнули російське військове керівництво раптовим наступом на окупованій Росією Донеччині.

Про це пише німецьке видання Bild.

У виданні зазначили, що під час локального наступу ЗСУ вперше цього року звільнили частини своєї території.

По-перше, командир російських найманців Євген Пригожин підтвердив надсекретний український наступ у вівторок, проклинаючи та лаючи 72-у бригаду російської армії.

Потім, підтвердження лідера тактичної групи “Азов” у вівторок ввечері. Протягом двох днів його бійці атакували росіян на південний захід від Бахмута і зрештою змусили їх тікати.

“Абсолютно непередбачувано вони прорвали фронт у понеділок, 8 травня, на південний захід від Бахмута, звільнили до восьми квадратних кілометрів території, яка була окупована з січня, та вбили до 64 загарбників. Інших взяли в полон”, – зазначили аналітики видання.

У виданні вважають, що цей успіх на Сході дуже вплинув на моральний стан України . Оскільки країні вперше вдалося не тільки зупинити просування Росії навколо міста Бахмут, за яке точаться бої з вересня, але навіть відбити її.

За останні вісім місяців все йшло лише в одному напрямку, а саме на захід, українська контратака доводить, що армія країни може закріпитися саме там, де Росія робить все, щоб досягти хоча б невеликого успіху. З російського боку втрата лише восьми квадратних кілометрів розбомблених окопів викликала шок.