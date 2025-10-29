Пів мільйона доларів за крісло: у Києві судитимуть шахраїв, що “продавали” посаду в держпідприємстві НААН

У столиці перед судом постануть двоє зловмисників, які вимагали 500 тисяч доларів за «призначення» на керівну посаду в одному з державних підприємств Національної академії аграрних наук України. Про це повідомила поліція Києва.

У Києві судитимуть двох чоловіків, які за $500 тисяч торгували» посадою в НААН / Фото: Нацполіція

За даними слідства, фігуранти запевнили киянина, що мають зв’язки з керівництвом НААН України та можуть вплинути на ухвалення рішення про його призначення виконувачем обов’язків директора одного з держпідприємств.

«Вони запропонували чоловікові отримати посаду за пів мільйона доларів і запевнили, що зможуть забезпечити призначення. Ми затримали фігурантів під час передачі грошей», — повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет.

Реклама

Реклама

Зловмисників викрили в червні цього року слідчі Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ у місті Києві та Київській області.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, учинене за попередньою змовою групою осіб. Під час досудового розслідування вони перебували під вартою.

Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі.