Пентагоні створив нову команду для контролю використання допомоги США в Україні

Міноборони США створює нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням грошей.

Про це пише CNN.

Генеральний інспектор Пентагону повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції працюватимуть в Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.