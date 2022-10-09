Окупанти планують вивезти з Херсонщини 30 тисяч місцевих жителів

Від початку окупації Херсонщини росіяни тероризують місцеве населення. Цього разу загарбники планують вивезти українських дітей на територію своєї держави, прикриваючись “оздоровленням”.

“Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до рф, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання”, – написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він додав, що в умовах коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей.

Фактично вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням.