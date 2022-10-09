Суспільство

Окупанти планують вивезти з Херсонщини 30 тисяч місцевих жителів

9 Жовтня 2022 17:49
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діти, херсон

Від початку окупації Херсонщини росіяни тероризують місцеве населення. Цього разу загарбники планують вивезти українських дітей на територію своєї держави, прикриваючись “оздоровленням”.

“Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до рф, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання”, – написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він додав, що в умовах коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей.

Фактично вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням.


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