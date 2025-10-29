Наталка Діденко: в Україні завтра — ідеальний осінній день

Жовтень в Україні завершується теплою та сонячною погодою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, 30 жовтня протягом дня температура повітря становитиме +12…+16 градусів, а на півдні та заході місцями потеплішає до +18 градусів.

Трохи свіжіше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині — вдень +10…+13 градусів, що, за словами Діденко, також цілком комфортно.

Дощі можливі вночі на сході, а увечері — у західних областях, проте вдень майже по всій країні очікується суха, тепла й гарна погода.

Реклама

Реклама

У Києві завтра буде сонячно і без опадів, температура вдень підніметься до +14 градусів.

«Четвер стане хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного бабиного літа. Завтра — ідеальний осінній синоптичний день. Зробіть його красивим для себе не лише на фотографіях», — написала Діденко.