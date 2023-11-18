На більшій частині території України очікується мокрий сніг

У неділю, 19 листопада, вночі в південній частині України очікується помірний дощ, на півдні Одеської області та в Криму значний дощ, у Карпатах і на Прикарпатті невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг, на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, в Одеській області місцями 25 м/с.

Температура протягом доби в південній частині 1-6°, у Криму 5-10° тепла. На решті територій вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 20 листопада, на Лівобережжі очікується помірний, місцями значний сніг. У західних областях мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, на заході налипання мокрого снігу.

На решті територій без суттєвих опадів.

Вітер північно-східний із переходом на північно-західний (у західних областях на південно-західний), 5-10 м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних, південних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві без суттєвих опадів, вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.