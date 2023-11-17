Міжнародний суд ООН наклав на Азербайджан зобов’язання гарантувати безпеку вірмен у Карабаху

У Міжнародному суді ООН 17 листопада відбулися слухання за позовом Вірменії проти Азербайджану щодо порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо вірменського населення Карабаху.

Міжнародний суд ООН ухвалив, що Азербайджан має забезпечити безпеку вірмен у Карабаху.

Також суд наголосив, що Азербайджан має гарантувати, “що щодо людей, які залишилися в Карабаху після 19 вересня або повернулися до Карабаху і хочуть там залишитися, не використовують силу або не залякують їх”.

Азербайджан має забезпечити швидке, безпечне та безперешкодне повернення тих, хто залишив Карабах після 19 вересня і хоче повернутися, а також захистити та зберегти всі реєстраційні дані людей та документацію на приватну власність у регіоні.