Політика

Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати план виїзду жителів сектора Гази
6 Лютого 2025 10:53
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Палестинці йдуть через уламки будівель, зруйнованих ізраїльськими авіаударами в місті Газа / Фото: AP
Палестинці йдуть через уламки будівель, зруйнованих ізраїльськими авіаударами в місті Газа / Фото: AP

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектору Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, яке погодиться їх прийняти.

Про це повідомляє The Times of Israel.

План, як ідеться в заяві офісу Каца, передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також “особливі домовленості” для виїзду морем і повітрям.

Каца заявив, що ХАМАС використовував жителів Гази як живий щит і побудував інфраструктуру терору, а тепер «тримає їх у заручниках, вимагаючи у них гроші, використовуючи гуманітарну допомогу, і не дозволяючи їм залишати Газу.

“Жителям Гази має бути надано свободу виїзду та еміграції, як це прийнято в усьому світі”, – заявив Кац. 

Напередодні президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив, що США “візьмуть сектор Гази під свій контроль”.


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