Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати план виїзду жителів сектора Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектору Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, яке погодиться їх прийняти.

Про це повідомляє The Times of Israel.

План, як ідеться в заяві офісу Каца, передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також “особливі домовленості” для виїзду морем і повітрям.

Каца заявив, що ХАМАС використовував жителів Гази як живий щит і побудував інфраструктуру терору, а тепер «тримає їх у заручниках, вимагаючи у них гроші, використовуючи гуманітарну допомогу, і не дозволяючи їм залишати Газу.

“Жителям Гази має бути надано свободу виїзду та еміграції, як це прийнято в усьому світі”, – заявив Кац.

Напередодні президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив, що США “візьмуть сектор Гази під свій контроль”.