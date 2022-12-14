Суспільство

Маляр каже, що її слова про мобилізацію невірно інтерпретували

14 Грудня 2022 17:54
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мобілізація

Чутки про те, що нібито найближчим часом в Україні оголошуватимуть нову хвилю мобілізації, не відповідають дійсності. Подальші плани з мобілізації залежатимуть насамперед від ситуації на фронті.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що її слова, сказані в ефірі телеканалу 1+1, невірно інтерпретували деякі засоби масової інформації.

“Якщо ви бачите сьогодні заголовки про нібито анонсовану мобілізацію — це неправда, яку сліпо поширюють, навіть не перевіряючи першоджерело”, — підкреслила вона.

Посадовиця зазначила, що мобілізація проводитиметься відповідно до ситуації на фронті.

“Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні”, — наголосила Маляр.

Окрім того, заступниця міністра оборони нагадала, що мобілізацію оголошує президент Володимир Зеленський, при цьому вона розпочалася у перший день вторгнення Росії в Україну.

“Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через триваючу широкомасштабну збройну агресію Росії проти України. Наразі, вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів”, — зауважила посадовиця.

Минулого разу мобілізація була продовжена на 90-денний період починаючи із 21 листопада.

“Мобілізаційні потреби (кількість) залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові. Питання стосовно мобілізації впорядковані Законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Конституцією України”, — пояснила чиновниця.

Відповідно до цих норм президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, а також визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації, підсумувала Маляр.


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