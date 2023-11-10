Куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту шили на Закарпатті

На Закарпатті на замовлення “Russia Ski Team” відшивали зимові лижні куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту під італійським брендом “Vist”.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook

“На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду “Vist” із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація “RUSSIA SKI TEAM”.

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції України та Служби безпеки України.