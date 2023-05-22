ISW: Малоймовірно, що “Вагнер” продовжить бойові дії за межами Бахмута

Найманці “Групи Вагнера”, ймовірно, забезпечили собі контроль над західними адміністративними кордонами Бахмута, тоді як українські сили продовжують зосереджуватись на контратаках на околицях міста. Це випливає зі зведення американського Інституту вивчення війни (ISW).

Для утримання Бахмута та його флангів російським силам, ймовірно, будуть потрібні додаткові підкріплення за рахунок операцій на інших напрямках, йдеться у цьому документі.

“ISW раніше прогнозувала, що наступальні операції “Вагнера”, найімовірніше, завершаться після кількох місяців затяжних міських боїв, і малоймовірно, що “Вагнер” продовжить бойові дії за межами Бахмута у своєму нинішньому виснаженому стані”, – зазначають аналітики.