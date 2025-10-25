“Гріпени” стануть серйозним підсиленням: “Николаевский Ванек” оцінив майбутнє авіації ЗСУ

Автор популярного Telegram-каналу «Николаевский Ванек» (2,7 млн підписників) оцінив значення шведських винищувачів Gripen, про постачання яких Україна домовилася зі Швецією. За словами блогера, поява цих літаків може суттєво посилити бойові можливості Повітряних сил.

Він зазначив, що США тривалий час блокували передачу Gripen Україні — як за попередньої адміністрації, так і тепер. За його словами, президенту України вдалося зняти це обмеження після двох поїздок — спочатку до США, а потім до Швеції, де й було досягнуто домовленості про постачання до 150 винищувачів.

«Якщо Гріпени нам доставлять ще під час цього етапу війни, це реально серйозно підсилить наші Повітряні сили. Ми поки не виробляємо літаки такого типу, але вони чудово сумісні з нашою зброєю і навіть розширюють її можливості», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Блогер наголосив, що Gripen — це компактний, відносно недорогий літак із сучасною електронікою. Він висловив сумнів, що Україна отримає новітню серію E, але зауважив, що навіть старіші моделі суттєво зміцнять оборону.

Також автор каналу відзначив, що Gripen не слід порівнювати з F-16, які часто критикують у мережі: «F-16 — це не “старий металобрухт”. Росія витратила тисячі дронів і сотні ракет, щоб “знищити” літаки, яких ще навіть не було на наших аеродромах».

Підсумовуючи, «Николаевский Ванек» назвав домовленість зі Швецією історичним досягненням і «потрібним посиленням», висловивши сподівання, що перші Gripen з’являться в Україні вже наступного року.