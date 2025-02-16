Гравця української збірної з баскетболу висадили з поїзда та доставили до ТЦК

Форварда баскетбольного клубу “Дніпро” Володимира Конєва зняли з потяга, яким він прямував до Латвії на матч відбіркового турніру до чемпіонату Європи, і доставили до луцького ТЦК.

Президент клубу Валерій Кондратьєв розповів, що Конєв та його товариш по команді Даниїл Сипало, маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на важливі матчі. Проте з невідомих причин Конєва зняли з поїзда.

Кондратьєв звернувся до до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта та президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського з проханням сприяти врегулюванню ситуації.

Бродський зазначив, що займається вирішенням цього питання.