ДПСУ затримали одразу 16 осіб, які незаконно намагались перетнути кордон зі Словаччиною

Впродовж минулої доби прикордонники Чопського загону затримали 16 громадян України, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба

Тринадцятеро з них прямували двома групами, інші троє йшли по одному. Як уточнили “Українській правді” в пресслужбі ДПСУ, це значна кількість для ділянки одного прикордонного загону (Чопського), оскільки за останні 3 місяці тут фіксували від 2 до 5 осіб за добу, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Нині одну із груп затримали на околиці населеного пункту Дубриничі Ужгородського району. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який прямував у бік Словаччини, за інформацією оперативних співробітників загону.

У ньому перебували вісім чоловіків призовного віку, які виявилися жителями Закарпаття. Прикордонники встановили, що водій легковика погодився за грошову винагороду доставити до кордону своїх односельчан і сприяти у їх переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили.

Іншу групу, до складу якої входили четверо закарпатців, зупинили на ділянці відповідальності відділення “Паладь Комарівці”. Затримати порушників вдалося також завдяки випереджувальній інформації оперативників. У вказаний ними район вислали додаткові наряди, які виявили групу чоловіків за кількасот метрів від держрубежу.

Ще трьох правопорушників затримали у ході здійснення перевірочних заходів прикордонні наряди на ділянці відповідальності відділів “Ужгород” та “Новоселиця”. Один чоловік визнав намір дістатися Словаччини поза пунктами пропуску, двоє інших перебували у прикордонні без документів, що посвідчують особу.

Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали в адміністративному порядку. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

У діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Відповідне повідомлення було надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції.