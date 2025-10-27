ДБР затримало поліцейського, який вимагав $25 тисяч за “кришування” алкогольного бізнесу

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві правоохоронця та його посередника, які вимагали 25 тисяч доларів США від підприємця за “неперешкоджання” діяльності з реалізації алкогольних напоїв на території Київщини. Про це повідомили в ДБР.

Правоохоронець і посередник затримані за вимагання 25 тисяч доларів від підприємця / Фото: ДБР

Посередника затримали під час передачі коштів, а сам правоохоронець після викриття намагався переховуватись, змінивши місце проживання. Працівники ДБР встановили його місцеперебування та також затримали.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжні заходи: правоохоронець перебуває під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн гривень, а його посередник — 2 млн гривень.

Досудове розслідування триває. Слідчі ДБР перевіряють можливу участь у схемі інших осіб, а також причетність затриманого поліцейського до інших епізодів незаконної діяльності.