Політика

Блінкен і глава МЗС Китаю зустрінуться у Мюнхені

16 Лютого 2024 07:29
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китай, сша, блінкен
Прапори США та Китаю / Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у п’ятницю проведуть зустріч і переговори у Мюнхені.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Держдепартаменті США.

Блінкен і Ван прибудуть до німецького міста для участі в заходах 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки (16-18 лютого).

Запланована зустріч на полях конференції є частиною зусиль адміністрації президента Джо Байдена з активізації взаємодії на високому рівні між Вашингтоном і Пекіном у рамках ширших намірів стабілізувати американсько-китайські відносини та перевести їх у русло конкуренції, а не протистояння.

Востаннє такий діалог відбувся минулого місяця в Таїланді, де зустрічалися радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван і Ван Ї, які протягом двох днів провели понад 12 годин дискусій та обговорили ряд питань, серед яких зв’язок між військовими, безпека штучного інтелекту, Тайвань і атаки підтримуваних Іраном хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Після переговорів у Бангкоку в адміністрації США повідомили, що навесні очікуються телефонні переговори між Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

На зустрічі Блінкена з Ваном на полях Мюнхенської конференції, вочевидь, одним із питань стане підготовка переговорів глав двох держав.

Байден і Сі домовилися працювати разом над транснаціональними проблемами та зміцнювати довіру між урядами Сполучених Штатів і Китаю, двома геополітичними суперниками, на саміті у Сан-Франциско в листопаді минулого року.

Відтоді, попри розбіжності стосовно різних політичних та економічних питань, Сполучені Штати та Китай поступово вживали заходів для деескалації напруженості у двосторонніх відносинах та відновлення співпраці, де їх інтереси збігаються.


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