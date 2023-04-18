Росіяни здійснили авіаналіт на одне із сіл Луганщини. Є загиблі та поранені

Росіяни здійснили авіа наліт на село Новоєгорівка Луганської області, повідомив очільник ОВА Артем Лисогор. Як наслідок – троє мирних мешканців загинули, ще один отримав поранення.

«Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості», – процитували Лисогора в Луганській ОВА.

Останнім часом, за його словами, окупанти практично без перестану використовують авіацію, аби бомбардувати де окуповані населені пункти Сватівського району.

«Напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. На щастя, його мешканці вчасно евакуювалися. Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям – виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана!», – звернувся Лисогор до мешканців Коломийчиської та Красноріченської громад.

Крім того, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли з артилерії Стельмахівку та Білогорівку.