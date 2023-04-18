Кримінал

Росіяни здійснили авіаналіт на одне із сіл Луганщини. Є загиблі та поранені

18 Квітня 2023 08:48
28
читать на русском →
війна

Росіяни здійснили авіа наліт на село Новоєгорівка Луганської області, повідомив очільник ОВА Артем Лисогор. Як наслідок – троє мирних мешканців загинули, ще один отримав поранення.

«Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості», – процитували Лисогора в Луганській ОВА.

Останнім часом, за його словами, окупанти практично без перестану використовують авіацію, аби бомбардувати де окуповані населені пункти Сватівського району.

«Напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. На щастя, його мешканці вчасно евакуювалися. Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям – виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана!», – звернувся Лисогор до мешканців Коломийчиської та Красноріченської громад.

Крім того, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли з артилерії Стельмахівку та Білогорівку.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Квітня 2023 09:16
15

На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають, – Сирський
18 Квітня 2023 10:18
17

Рада ЄС підтримала приєднання України до “роумінгового безвізу”
18 Квітня 2023 10:11
11

Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції проти Росії
18 Квітня 2023 07:18
40

Пригожин повертає прихильність Путіна на тлі невдач армії, – ISW
18 Квітня 2023 07:05
41

Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни Росії проти України — Білий дім
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки