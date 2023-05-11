Кримінал

Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області

11 Травня 2023 15:14
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війна

Російські війська обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок чого поранена підліток і жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років”, – написав Синєгубов.

За його словами, обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу.

Також про обстріл селища повідомили і в Харківській облитій прокуратурі.

“11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ “Торнадо”, – розповіли правоохоронці.

За їх даними, внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).


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