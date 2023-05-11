Кримінал

Кількість поранених унаслідок обстрілу Торецька зросла до дев’яти осіб

11 Травня 2023 18:52
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війна

Кількість поранених унаслідок ворожого обстрілу Торецька Донецької області зросла до дев’яти осіб, серед постраждалих є ціла сім’я, повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За даними слідства, 11 травня 2023 року війська РФ, близько 13:00, з артилерії обстріляли м. Торецьк. Осколкове поранення дістав 65-річний місцевий мешканець. Вже через дві години російська армія знову обстріляла цей населений пункт. Цього разу ймовірно з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі снаряди влучили по житловому кварталу. П’ятеро чоловіків і три жінки дістали поранення, серед постраждалих є сім’я – батьки та син.

Окрім цього, пошкоджень зазнали будинки, господарські будівлі, гаражі та автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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