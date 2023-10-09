Політика

Зеленський завтра відвідає Румунію

9 Жовтня 2023 18:30
читать на русском →
зеленський, румунія

Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 жовтня, з офіційним візитом відвідає Румунію та проведе зустріч з колегою Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомляє канцелярія президента Румунії.

“У вівторок, 10 жовтня 2023 року, президент Румунії Клаус Йоханніс прийме в Короченському палаці президента України Володимира Зеленського з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у канцелярії, такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.

Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії РФ, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та “необхідні кроки для її врегулювання” і розвиток двосторонньої співпраці.

Також, як уточнили в канцелярії, під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні. Ймовірно, маються на увазі претензії Румунії до існування “молдавської мови” в українській освіті.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Жовтня 2023 20:06

Росія визнала, що навмисно атакувала кафе в Грозі
9 Жовтня 2023 20:49

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, – Зеленський
9 Жовтня 2023 19:13

На Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ відбили більше 10 атак, – Генштаб
9 Жовтня 2023 18:30

Зеленський завтра відвідає Румунію
9 Жовтня 2023 17:04

Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки