Зеленський презентував освітній цифровий застосунок “Мрія”

Президент Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній цифровий застосунок «Мрія».

«Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями «Мрії». Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде нею користуватися: українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном, наші вчителі», – зазначив Зеленський.

Презентація відбулася під час спілкування Президента в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами.

Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог.

Також батьки зможуть бачити, у чому дитина більш талановита, а у чому потребує допомоги.