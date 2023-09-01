Техно

Зеленський презентував освітній цифровий застосунок “Мрія”

1 Вересня 2023 16:17
читать на русском →
діти, освіта

Президент Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній цифровий застосунок «Мрія».

«Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями «Мрії». Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде нею користуватися: українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном, наші вчителі», – зазначив Зеленський.

Презентація відбулася під час спілкування Президента в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами.

Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. 

Також батьки зможуть бачити, у чому дитина більш талановита, а у чому потребує допомоги.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Вересня 2023 16:55

Україна повернула з російського полону групу дітей
1 Вересня 2023 16:17

Зеленський презентував освітній цифровий застосунок “Мрія”
1 Вересня 2023 15:04

Наш дім горить. На основі унікальних відео маріупольця створили документальний фільм
1 Вересня 2023 14:56

У Харкові навчальний рік розпочався в метро
1 Вересня 2023 12:56

У ГУР повідомили, що атака БПЛА на Псков здійснювалась з території РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки