Політика

Зеленський підбив підсумки саміту НАТО

12 Липня 2023 17:25
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зеленський, нато, саміт

Президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

Про це йшлося 12 липня під час виступу Зеленського на Раді Україна-НАТО, передає кореспондент в ефірі FREEДOM.

“Підсумок нашого перебування у Вільнюсі – це дуже значний успіх для України. І я дуже вдячний усім країнам-членам НАТО за практичні кроки, за підтримку, за новий імпульс у зміцненні наших відносин”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна координує з “Великою Сімкою” структуру гарантій. А наша делегація везе з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

“Вони стали можливими завдяки вашим зусиллям, за які я хочу подякувати вам (президенту США Джо Байдену, – ред. ), Литві та панові Столтенбергу”, – наголосив український президент.


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