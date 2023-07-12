Зеленський підбив підсумки саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

Про це йшлося 12 липня під час виступу Зеленського на Раді Україна-НАТО, передає кореспондент в ефірі FREEДOM.

“Підсумок нашого перебування у Вільнюсі – це дуже значний успіх для України. І я дуже вдячний усім країнам-членам НАТО за практичні кроки, за підтримку, за новий імпульс у зміцненні наших відносин”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна координує з “Великою Сімкою” структуру гарантій. А наша делегація везе з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

“Вони стали можливими завдяки вашим зусиллям, за які я хочу подякувати вам (президенту США Джо Байдену, – ред. ), Литві та панові Столтенбергу”, – наголосив український президент.