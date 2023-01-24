Завтра трамвай №20 в Харкові змінить свій маршрут

Рух трамваїв на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до пров. Лосівського, у пров. Лосівському, пров. Піскунівському, проїзді Рогатинському та на вул. Клочківській, на ділянці від проїзду Рогатинського до вул. Новгородської, буде припинений з 10:00 до 12:00 25 січня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськрадив, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №20 курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

частина 2: розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».