ЗСУ почали наступ у Курській області

Згідно з повідомленнями російських джерел, сьогодні в районі Суджанського району Курської області почався наступ Збройних сил України. Основний напрямок атаки – від Суджі в бік населеного пункту Велике Солдатське – там, де він найменше очікувався.

Для наступу українські підрозділи використовують трали для розмінування, танки та іншу бронетехніку. Загалом задіяно близько 10 одиниць техніки. Район атаки щільно прикритий системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), що значно ускладнює використання російських безпілотників.

Повідомляється, що в районі Великого Солдатського йде бій. Російські підрозділи відкрили зустрічний вогонь.

Деякі джерела припускають, що ЗСУ можуть атакувати і на інших ділянках Курської області, але основний напрямок наразі – це Суджа-Велике Солдатське.

З боку Суджанського району ЗСУ бронетехнікою перекидають піхоту, накопичуючись у посадках і йдуть в атаку на Бердин.

У темний час доби противник розмінував підступи до населеного пункту і дороги.

ЗСУ застосовують ракети, підтримуючи наступальні дії.

UPD 11:01 У «Центрі по боротьбі з дезінформацією» при РНБО підтвердили наступ українських військ у Курській області.

«На Курщині великі переживання у росіян, бо вони були атакувані за кількома напрямками і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», – заявив глава ЦПД Андрій Коваленко.

Наступ ЗСУ в Курській області підтверджує і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує», – написав Єрмак.